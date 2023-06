Mann attackierte Wiener Polizisten mit Kopfstößen

Beamten der Stadt Wien waren am Freitag gegen 23.20 Uhr in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus zur Lärmbekämpfung im Einsatz, als ein 45-jähriger Mann sich plötzlich an einer Kreuzung vor das Polizeiauto stellte und dieses mit seinem Handy filmte. Um den Mann zu kontrollieren, stiegen die Beamten aus dem Wagen, woraufhin der45-Jährige aggressiv wurde und sich mit Kopfstößen zur Wehr setzte.