Prügelei auf Tankstelle endet im Krankenhaus

Am 17. Mai (Mittwoch) um 5 Uhr morgens gerieten auf der BP Tankstelle in Lochau zwei Männer in Streit. Die beiden jungen Kontrahenten verließen schließlich die Tankstelle und begaben sich auf den Gehweg auf der anderen Straßenseite. Dort fand die Auseinandersetzung zwischen den beiden ihre Fortsetzung - mit Folgen. Denn einer der beiden Männer wurde im Zuge der tätlichen Auseinandersetzung dermaßen schwer am Kopf verletzt, dass er mit dem REGA-Hubschrauber ins Krankenhaus Feldkirch geflogen werden musste.