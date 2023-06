Vierjähriges Mädchen von anderem Kind erschossen

In USA werden pro Jahr 19.000 Kinder durch Schüsse getötet

In den USA kommt es immer wieder zu Vorfällen mit Schusswaffen, bei denen Kinder getötet oder verletzt werden - teilweise durch andere Kinder. Nach Angaben der Organisation Everytown for Gun Safety, die sich für striktere Waffengesetze einsetzt, werden Jahr für Jahr 19.000 Kinder durch Schüsse getötet oder verletzt.