Tennis-Opa war mit 81 Jahren noch im Playboy

Unglaubliche 43 WM-Titel hat Super-Oldie Peter Pokorny in seiner langen Karriere in diversen Altersklassen gefeiert. Lange war er in seinen Altersklassen die Nummer eins der Welt - aktuell spielt der 82-Jährige das Top-Seniorenturnier in Villach Warmbad. „In Kärnten fühle ich mich wohl. Meine Frau Judith ist Klagenfurterin, ich habe auch lange für den VSV gespielt“, sagt der Grazer, der seine zwei Auftaktspiele in der Klasse 80+ auch in Villach gewonnen hat.