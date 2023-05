Schüler lernen das Programmieren

Am Mittwoch, dem 31. Mai fand in Wien im T-Center in Zusammenarbeit mit Magenta und der Bildungsdirektion Wien das Abschlussevent der Swift Coding Challenge 2023 statt. Bis zu 400 SchülerInnen hatten dort die Möglichkeit, sich von Robotik über Creative Clips bis hin zu E-Sport und Minecraft durchzuprobieren. Sinn und Zweck ist es, den Kindern auf spielerische Art und Weise das Programmieren - also Coding - schon in jungen Jahren näherzubringen.