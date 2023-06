Schmutziges Geschäft mit „sauberen“ Eventtickets

Was der Pur-Fan aus Tirol aber erst später bemerkte: Die Tickets kosteten fast das Doppelte als ursprünglich veranschlagt. „Wir haben pro Ticket knapp 160 Euro bezahlt, obwohl sie vom Veranstalter um 85,10 Euro verkauft wurden“, ärgerte sich der Konzertbesucher. Der ursprüngliche Preis war beim Kauf auf der Plattform nirgendwo ersichtlich. „Ich habe aufgrund des hohen Preises geglaubt, dass es sich um Eintrittskarten in der Top-Kategorie handelt. Doch wir waren weit weg von der Bühne und haben kaum etwas gesehen“, bereut der Tiroler fast schon den Ausflug mit seinen Kumpels in die bayrische Landeshauptstadt.