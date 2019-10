Online-Ticketportal sorgt weiter für großen Ärger

Die Kollegen der Schlichtungsstelle Internet Ombudsmann warnen vor dem Ticketportal mit Sitz in der Schweiz. „Bei Viagogo heißt es besonders vorsichtig zu sein. Immer wieder kommt es zu Problemen mit der Gültigkeit der Tickets und Viagogo übernimmt in der Regel keine Verantwortung“, so Juristin Elisabeth Rieß. Außerdem würden Kartenpreise oft weit über dem Originalverkaufspreis liegen.