Geld wichtigster Motivator für 20- bis 29-Jährige

Das schmucke Eigenheim, die neue Eigentumswohnung und etwa große Reisen erscheinen immer unrealistischer, und auch die Konkurrenz mit anderen Teilnehmern am Arbeitsmarkt wird zunehmend gefürchtet: „Die Arbeitgeber müssen generell viel mehr auf die jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugehen und diese aktiv abholen, nur so kann es gelingen, sie dauerhaft an das Unternehmen zu binden“, so Herczeg.