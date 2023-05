So teuer ist das Pickerl für Moped und Motorrad

Verkehrsclubs als Spartipps

Im oberösterreichweiten Schnitt müssen Mopedfahrer mit 38,90 Euro, Motorradfahrer mit 43,57 Euro für die Begutachtung rechnen. Der Durchschnittspreis für eine Mechanikerstunde am Moped liegt bei 97,89 Euro und am Motorrad bei 101,53 Euro, wobei in einer Werkstatt im Bezirk Schärding am günstigsten (60 Euro) und in Wels (162 Euro) bzw. Wels-Land (165 Euro) am teuersten gearbeitet wird.