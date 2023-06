Darum brilliert Ex-Top-Manager als Schulexperte

Fünf Jahre später gilt die St. Gilgen International School als eine der besten Schulen Europas. Der Bildungsvisionär und Manager ruft nun zu einer sanften Schulrevolution auf. In seiner Neuerscheinung „Leuchttürme der Bildung“ warnt er vor der Mittelmäßigkeit in Österreichs Schulen und plädiert für moderne Leadership-Prinzipien an Bildungsorten. Ein Gespräch über veraltete Hierarchien, Chancengleichheit, vertane Möglichkeiten, die Vorzüge einer Ganztagsschule und coole Lehrer.