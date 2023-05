LIVE ab 21 Uhr: Das Finale FC Sevilla gegen AS Rom

José Mourinho strebt eine Bestmarke als Trainer an, muss dabei aber gegen den Rekordsieger bestehen. Für die AS Roma des Portugiesen ergibt sich im Finale der Europa League gegen den FC Sevilla die Chance auf den zweiten internationalen Titel in Folge. Der Sechste der Serie A trifft auf den Elften von LaLiga. Mourinho würde in Budapest im Falle eines Erfolges mit sechs Titeln zum alleinigen Rekord-Trainer im Europacup aufsteigen. Sechs von sechs wären es für den Portugiesen bei einem Erfolg der Roma in der Puskas Arena. Alle seine bisherigen fünf Endspiele in internationalen Klub-Bewerben hat Mourinho gewonnen.