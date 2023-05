Wien: Jugendbande verbreitete Angst und Schrecken

Eine vierköpfige Jugendbande hat in Wien-Floridsdorf in der Nacht auf Montag ihr Unwesen getrieben. Abgesehen von mehreren mutmaßlichen Schüssen am Bahnhof jagten die Jugendlichen Besuchern eines Geschäftslokals mit einer gezogenen Waffe ordentlich Angst ein. In weiterer Folge schossen sie einem Besucher und einem Mitarbeiter mit einer Schreckschusswaffe ins Gesicht.