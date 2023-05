NGO-Schiff erreichte Bari mit 600 Flüchtlingen

Im Hafen Livorno ist am Dienstag auch das Rettungsschiff „SOS Humanity“ mit 88 Migranten an Bord eingetroffen. An Bord befanden sich zehn Minderjährige. Das Rettungsschiff „Nadir“ der deutschen Hilfsorganisation Resqhip rettete am Pfingstmontag 22 Migranten an Bord eines seeuntauglichen Bootes, das vom tunesischen Sfax abgefahren war. Ein Fischerboot hatte um Hilfe für die Migranten gebeten. Die Migranten wurden in der Nacht auf Dienstag auf Lampedusa gebracht.