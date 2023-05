Feuerwehren schleppten schwer bei Bergungen

Straße teilweise gesperrt

Am Pfingstsonntag stürzte auf einem Waldweg in Ottnang am Hausruck ein Radler und blieb verletzt liegen. Die Einsatzkräfte wurden beim Parkplatz Tanzboden, insgesamt standen Helfer von vier Feuerwehren zur Verfügung, die dem Notarzt und den Sanitätern halfen, den Verletzten nach der Erstversorgung zur Straße und zum Rettungsfahrzeug zu bringen. Der Radfahrer wurde zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus Barmherzige Schwestern Ried gebracht. Die L1071 Tanzbodenstraße war zwischen Eberschwang und Ottnang am Hausruck für etwa eine dreiviertel Stunde nur erschwert passierbar. Der Verkehr wurde von der Feuerwehr abwechselnd am Einsatzort vorbeigeleitet.