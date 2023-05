Kärntner Firma entwickelt spezielle Elektroboote

Viele seiner Kunden hätten Seehütten am Neusiedler See und hätten mit dem niedrigen Wasserstand zu kämpfen gehabt, erklärt Geschäftsführer Dieter Seebacher, dessen Firma aquawatt in Moosburg angesiedelt ist. Deswegen habe er begonnen, das Boot zu entwickeln. Das Besondere daran: Die Halterung des Motors ermöglicht es, den Antrieb komplett aus dem Wasser zu holen, um Schlammbänke überwinden zu können. Auch das Kühlsystem kann nicht durch Schlamm verstopfen. In etwa einem Monat soll das erste Modell fertig sein und vorgeführt werden. Ab dann werden Bestellungen angenommen. Der Preis liegt bei 60.000 bis 80.000 Euro. CM