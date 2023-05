Junger Motorradfahrer wurde über Pkw geschleudert

Am Samstag gegen 18 Uhr fuhr ein 27-jähriger Einheimischer mit seinem Motorrad auf der L505 vom Stadtplatz Mattighofen kommend in Richtung Pfaffstätt. Zur gleichen Zeit fuhr ein 26-Jähriger mit seinem Pkw auf der L505 in die entgegengesetzte Richtung. Bei ihm fuhr seine 44-jährige Mutter mit. Der 26-Jährige wollte nach links in eine Hauseinfahrt einbiegen.