Julia Grabher verliert in Rabat ihr 1. WTA-Finale!

Trainer Günter Bresnik: „Aber sie muss noch lernen, ...“

Generell ist Bresnik von Grabhers Entwicklung aber sehr angetan. Ihren Trainingswillen lobt er ohnehin bei jeder Gelegenheit. „Einen Tag, an dem die sagt, sie hat keine Lust oder will früher aufhören, gibt es nicht.“ Sie sei extrem fit, bewege sich gut. Rückhand und Aufschlag haben sich während der Zusammenarbeit extrem verbessert. „Aber sie muss noch lernen, wann sie die richtigen Schläge zur richtigen Zeit einsetzt“, erklärt Bresnik, woran noch gearbeitet werden müsse. Auch an der Variabilität wird noch gefeilt, so wird in den letzten Wochen sehr am Slice gearbeitet.