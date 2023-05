Wien bekommt ein Videospiel-Museum

Noch wird im Keller neben dem Haus des Meeres gehämmert und geschraubt, doch schon am 7. Juni soll an der Stelle des früheren Foltermuseums Wiens erstes Videospiel-Museum öffnen. Geboten wird Besuchern dann um 9,50 € (verschiedene Ermäßigungen verfügbar) die gesamte Geschichte der Videospiele von „Pong“ mit Philips’ G 7000-Spielcomputer - stilecht an einen 50 Jahre alten Röhrenfernseher angeschlossen - bis ins Heute, mit Virtual-Reality-Brillen.