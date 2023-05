„Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ kommt als Remake

„Metal Gear Solid: Snake Eater“ verspricht ein originalgetreues Remake von „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ zu werden, das 2004 ursprünglich für die PlayStation 2 veröffentlicht wurde. „Die Entstehungsgeschichte des berühmten Big Boss wird so einer neuen Generation von Spielern und treuen Fans zugleich zugänglich gemacht, die Zeuge werden, wie seine Legende im Schmelztiegel der Operation Snake Eater geschmiedet wurde“, so Konami in einer Mitteilung.