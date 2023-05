Wo die Herzen der Spieler schneller schlagen

Zeit, die Bar zu testen. Auswahl und Preise sind okay. Ein Bier kostet fünf Franken, alkoholfreie Getränke sind übrigens in allen Casinos gratis. Das Ambiente allerdings ist von jenem in Monte-Carlo weit entfernt, erinnert mehr an eine bessere Spielhalle. Aber vielleicht ist gerade dies das Erfolgsrezept? In der Tat laufen die beiden „Admiral“-Casinos von Novomatic-Boss Johann Graf, dem auch jenes in Triesen gehört, recht gut. „Er bietet den richtigen Mix. Das Publikum ist nicht etepetete, ein Casinobesuch zählt eher zur modernen Art des Ausgehens“, bestätigt Daniel Grabher. Besonders deutlich wird das wenig später in Triesen. Dort ist das Publikum überwiegend jung, trägt Shorts und Jogginghose.