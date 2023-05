Ermittlungen gegen Roger Waters wegen Verhetzung

Als Teil der Bühnenshow harmlos?

Der Auftritt im schwarzen Ledermantel ist allerdings schon lange Teil der Bühnenshow zum Song „In The Flesh“ von Pink Floyds Konzeptalbum „The Wall“. Darin schlüpft Roger Waters in die Rolle eines Rockstars, der in den Wahnsinn abdriftet und halluziniert, er sei ein Diktator, der Minderheiten erschießen will. Am Ende der Performance greift Waters zur Maschinenpistole und feuert Platzpatronen über die Köpfe des Publikums (siehe Tweet unten). Gegenüber dem „Spiegel“ betonte der Berliner Polizeisprecher, dass sämtliche be- und entlastenden Beweise in das Ermittlungsverfahren einfließen würden.