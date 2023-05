Daran starb die „Queen of Rock‘n‘Roll“ Tina Turner

Ihre Welthits bleiben unvergessen

Die „Queen of Rock ‘n‘ Roll“ hat mit ihrer gewaltigen Stimme, gewagten Kostümen, sexy Tanzeinlagen und überschäumender Energie ein Millionenpublikum in Ekstase versetzt. Welthits wie „Private Dancer“, „Simply the Best“, „We Don‘t Need Another Hero“ oder „What‘s Love Got To Do With It“ sicherten ihr in den 1980er- und 1990er-Jahren einen ewigen Platz im Pop-Olymp.