Kommt anderer Standort für Rettungshubschrauber?

ÖAMTC reagiert überrascht

Seitens der ÖAMTC zeigte man sich hingegen etwas überrascht: Man wisse nichts davon, es habe auch kein Gespräch in diese Richtung gegeben, hieß es auf Nachfrage. Derzeit würden bei dem Projekt die Genehmigungen und Bewilligungsverfahren laufen. Gebaut wird also noch nicht. Im Zuge der Ausschreibung seien zwei mögliche Standorte vorgeschlagen worden, der andere Standort befinde sich nicht in Zurndorf, so ein Sprecher.