Kult-Trainer hat Salzburg-Stürmer im Visier

Freiburg kämpft um ein Champions-League-Ticket

Dort ist mit Christian Streich ein Kulttrainer seit bald elfeinhalb Jahren im Amt. Der 56-Jährige soll Adamu ins Visier genommen und für Breisgau-tauglich befunden haben. Der Sport-Club liegt in der Tabelle derzeit an fünfter Position und kämpft mit dem punktgleichen Union Berlin um einen Platz in der Champions League. Darauf richtet sich derzeit auch der volle Fokus des Klubs von der Dreisam.