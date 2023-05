Tödliches Sex-Date: „Ich habe die Strafe verdient“

Leiche in zehn Müllsäcken und zwei Bettlaken

Ende September 2021 verabredete er sich mit dem späteren Opfer zu einem Chem-Sex-Date, also Sex im Drogenrausch. Der Mann starb schließlich an einer selbst eingenommenen Überdosis Liquid-Ecstasy. Den Toten wickelte Christian S. in zehn Müllsäcke und zwei Bettlaken und verstaute ihn in dem Bettkasten seines Sofas - wo ihn die Polizei völlig verwest fast einen Monat später fand.