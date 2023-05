Pfingstverkehr am Wochenende birgt Gefahr in sich

Burgenland hat drittniedrigste Quote

Was das Burgenland betrifft, wirft Statistik Austria im Bundesländervergleich die drittniedrigste Quote aus. In den vergangenen zehn Jahren verloren drei Personen im Pfingstverkehr ihr Leben, nur in Vorarlberg (0) und Wien (1) waren es weniger. 115 Burgenländer kamen seit 2013 bei Unfällen zu Schaden und mussten behandelt werden.