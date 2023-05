Wiener Agentur kreiert erstes KI-Musikvideo

Wenn ein Begriff das Jahr 2023 in der Musikindustrie prägt, dann ist das die künstliche Intelligenz. Was sich schon die letzten Jahre auf leisen Sohlen heranschlich, scheint derzeit in alle Richtung zu explodieren. Fragen nach Verwendung, Ethik und Rechtehandhabung werden die nächsten Jahre bestimmen, aber es ist Fakt, dass die KI die Musikwelt revolutionieren wird. Neben den großen Gefahren sieht die Wiener Agentur Johnny Be Good den Vorstoß in diese neue Ära aber in erster Linie als neue große Chance.