Als Tina Turner 1990 in Graz das Stadion rockte

Mit Tina Turner ist eine ganz Große von der Bühne abgetreten. Wer je das Glück hatte, eines ihrer Konzerte zu erleben, der hat eine Erinnerung für sein ganzes Leben mitbekommen. In Graz war die temperamentvolle Lady öfter zu Gast. So sorgte etwa ihr Open-Air im September 1990 im Liebenauer Stadion für ein Beben, das in der ganzen Stadt zu spüren war.