Essen wir zu viel Fleisch?

Es wird immer wärmer und der Sommer steht endlich bevor. Das bedeutet auch die Grillsaison startet wieder: aber nicht immer landen klassische Steaks und Würstchen auf den Tellern. Ernährungswissenschaftler schätzen, dass jeder Zehnte in Österreich vegetarisch lebt und das tut auch dem Klima gut - eine komplett vegetarische Ernährung resultiert in einer Verminderung der Treibhausgasemission um 30 Prozent. Der komplette Fleischkonsum ist laut einer Statistik aus dem Jahr 2021 bereits etwa um 10 Prozent gesunken. Denken Sie, dass wir trotzdem noch immer zu viel Fleisch konsumieren? Diskutieren Sie mit uns in den Kommentaren!