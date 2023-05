Matthias Schwab verpasst Qualifikation für US Open

Golfprofi Matthias Schwab hat die Qualifikation für die 123. US Open verpasst. Beim finalen Quali-Turnier in Dallas trat der Steirer am Montag (Ortszeit) nach einer missglückten ersten Runde nicht mehr zum zweiten Durchgang an, da die acht zu vergebenden Tickets für das Major Mitte Juni in Los Angeles bereits außer Reichweite waren.