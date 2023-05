Stadtchef plant Wasserspielparadies

„Platz wäre weitere Attraktivierung der Innenstadt“

Beispiele, wie so ein Wasserspielparadies in der Linzer Innenstadt aussehen könnte, gibt es genug. Luger selbst kennt welche in Darmstadt und Bordeaux. Vor allem in letzterer Stadt ist der „Miroir d'Eau“, wie das mit seinen 3450 Quadratmetern größte Reflexionsbecken der Welt heißt, längst der meist fotografierte Hotspot. Die regelmäßige Metamorphose von zwei Zentimeter Wasser auf einer gigantischen Granitplatte verwandelt den magischen Ort in eine permanente Bühne für Kinder zum Spielen, für Verliebte zum Tagträumen oder auch für erfrischende Spaziergänge bei heißem Wetter mit den Füßen im Wasser. „Ein derartiger Platz mit Wasserfontänen wäre auf jeden Fall eine weitere Attraktivierung unserer Innenstadt“, ist sich der SP-Stadtchef sicher.