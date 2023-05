„Wolf muss lernen, dass von Herde Gefahr ausgeht“

„In der Schweiz wird seit über 20 Jahren eine Mischung aus Herdenschutz mit Zäunen, Hirten und Nachtpferchen, Herdenschutzhunden sowie Weideführung betrieben - jedoch ergänzt mit gezielten Abschüssen von Jungtieren in Rudeln oder als problematisch eingestuften erwachsenen Tieren. Passiver Herdenschutz funktioniert nirgends, auch in der Schweiz nicht. Wolf und Bär müssen wieder lernen, dass Herdenschutz für sie nicht nur ein lästiges Hindernis ist, sondern dass ihnen bei Annäherung an Menschen und Nutztiere tödliche Gefahr droht.“