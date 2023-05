Scholz prophezeit: Krieg führt Ukraine in die EU

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz ist zuversichtlich, dass Russlands Präsident Wladimir Putin den Krieg gegen die Ukraine nicht gewinnt. „Das bittere Kapitel der Geschichte unseres Kontinents wird damit enden, dass sich die freie Ukraine als vollwertiges Mitglied der Europäischen Union anschließt“, sagte Scholz am Dienstag. Er betonte, dass gerade die SPD sich in dem Konflikt klar an die Seite der Ukraine stellen müsse.