Die Köpfe der Karmel-Nonnen rollen

In Wien war das 1953 für die Mailänder Scala entstandene Meisterwerk fast vergessen: 64 Jahre nach der Erstaufführung in der Direktionszeit Karajans kehrt Francis Poulencs Revolutionsoper „Les Dialogues des Carmélites“ zurück an die Staatsoper. Dank ideal besetzter Partien wurde die Premiere unter Bertrand de Billys zum bejubelten, mit Bravi gefeierten Ereignis. De Billy dirigierte die „Dialogues“ 2008 an der Wien, in München, an der Met. Er weiß, wie man Poulencs raffinierte französische Farbenwelt, die Skala der Gefühle mit dem Staatsopernorchester zum Leuchten bringt. Beeindruckend, ja berührend sind die Hauptpartien besetzt: zauberhaft und wunderbar innig die zur Selbstopferung bereite „Sœur Blanche de la Force“ Nicole Cars, mit warm leuchtendem Sopran, und die sterbende Madame de Croissy von Michaela Schuster. Ève-Maud Hubeaux ist eine großartig machtbewusste, mit der Kraft ihres Mezzos um ihren Einfluss kämpfende Mère Marie. Hinreißend die junge russische Sopranistin Maria Motolygina als Madame Lidoine, berührend die Constance Maria Nazarovas. Perfekt die De-La-Force-Familie (Bernard Richter, Michael Kraus) usw.