Löste Heeresflugzeug tödlichen Arbeitsunfall aus?

Über vier Jahre ist es her, dass ein Familienvater bei Wartungsarbeiten an der Seilbahn am Goldeck getötet wurde. Warum ist nach wie vor ungeklärt - denn dass eine Bundesheermaschine vom Typ Hercules durch einen Tiefflug das Unglück ausgelöst hatte, hält ein Gutachter für „physikalisch unmöglich“.