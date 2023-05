Selenskyj nach G7-Gipfel: „Respekt war besonders“

Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin kündigte den Abzug seiner Truppen für die nächsten Tage an. Die Wagner-Gruppe werde ihre Positionen an das russische Verteidigungsministerium übergeben, sagt Prigoschin in einer Audiobotschaft auf Telegram. Am 25. Mai wolle die Gruppe die Konfliktzone verlassen. Nach Angaben Selenskyjs ist Bachmut aber nicht vollständig unter russischer Kontrolle. „Bachmut ist heute nicht von Russland besetzt worden“, erklärte er am Sonntag nach dem G7-Gipfel in Hiroshima.