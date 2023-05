OÖ bekommt seit Jahren viel zu wenige Zivildiener

Einsatz auch bei parteinahem Verein

Zugleich fragt Bammer, ob Zivildiener, die parteinahen Vereinen (etwa dem ÖVP-nahen „Jugendförderungsverein“) beigestellt werden, um dort auch „Mithilfe in der Administration“ zu leisten, nicht im Rettungswesen, in der Pflege oder in Sozialeinrichtungen dringender fehlten. 2022 waren im Rettungswesen in Oberösterreich 904 Zivildiener im Einsatz, 685 in der Behindertenhilfe und 461 in der Altenbetreuung.