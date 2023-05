Eine Überfliegerin ganz ohne Starallüren

Umzug nach Innsbruck

Mittlerweile sei es nicht mehr so, ist sie eigentlich immer unter Menschen. Das hat auch mit ihrem kürzlichen Umzug nach Innsbruck zu tun. „Meine Freunde wohnen alle dort, die Stadt taugt mir voll.“ Was vielen Menschen auch taugt, ist Valis authentische Art. Die Saalbacherin nimmt sich selten ein Blatt vor den Mund, sagt immer das, was sie sich denkt. „Ich bleibe so, wie ich bin. In meiner Familie gibt es viele starke Frauen, deswegen habe ich auch den Mut, die Dinge anzusprechen, die mir wichtig sind. Trotzdem ist es mir nicht egal, wie ich bei anderen Menschen ankomme. Ich hoffe schon, dass die Mehrheit mich sympathisch findet“, grinst sie.