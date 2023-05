Ein „altes“ und ein neues Haus in Weiden am See

Vom Ort zum See und umgekehrt

Nur ein paar Hundert Meter entfernt direkt am Neusiedler See liegt das „Nils am See“. Das Boutique-Hotel beinhaltet 66 Zimmer in verschiedenen Kategorien. „Die Zimmer im Nils laden zum Einkehren, Wohlfühlen und Ausbreiten ein. Denn das Boutique-Hotel wurde bewusst als Hide-Away-Location konzipiert, die ihren Gästen zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort im Haus Wohlfühl-Atmosphäre bietet“, so einer der Geschäftsführer, Lucas-Maximilian Lammel.