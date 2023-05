Protest gegen Schwarz-Blau vor ÖVP-Zentrale

Das Protestbündnis „Solidarisches Salzburg“ schrieb vor die Zentrale in der Merianstraße in Großbuchstaben „Nie wieder!“ auf den Boden. Angelehnt ist das an den Sager von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka zur Gedenkfeier anlässlich der Befreiung des KZs Mauthausen. Selbst die oberste Führungsebene der FPÖ distanziere sich „nicht von rechtsextremem und demokratiefeindlichem Gedankengut“, wirft Solidarisches Salzburg der Partei vor. Auch die ÖVP wird kritisiert: Die Koalition mit der FPÖ in Salzburg sei ein „Spiel mit dem Feuer“, gibt das Bündnis zu denken.