Kogler (Grüne): „Österreich ist ein Autoland!“

Natürlich schießt Kogler auch das Kleingedruckte zu dieser überraschenden Ansage nach: Die Autozulieferindustrie sei ein wichtiger Wirtschaftszweig für Österreich und auch in der Forschung sei Österreich „einer der Besten“. „Die Autos werden fahren“, sagt der Vizekanzler, aber nach seiner Vorstellung nach in Zukunft mit modernen, klimafreundlichen Technologien, also synthetischen Kraftstoffen, wie E-Fuels: „Österreich ist ein Autoland - aber mit Einschränkungen“.