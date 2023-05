Arnold Schwarzenegger hasst seinen alternden Body

Ehe-Aus mit Shriver „war mein Versagen“

Schwarzenegger feiert am 25. Mai noch einmal eine Premiere. Er spielt in der Netflix Action-Comedy „FUBAR“ zum ersten Mal in einer TV-Serie mit. Sein Serienheld ist ein geschiedenener Mann, dessen Ehe zerbrach, weil er fremdgegangen war. Schwarzenegger: „Wir haben darüber Witze gemacht, weil es sich wie eine Doku anfühlt. Nur dass ich in ,FUBAR‘ nicht wirklich fremdgegangen bin, weil das Verführen von Frauen Teil meines Jobs beim CIA war. In meinem echten Leben habe ich abgefuckt. Es war mein Versagen.“