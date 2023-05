Rache am Ex: Wienerin zog Hammer aus Wickeltasche

Ex-Freund schnitt Drohanruf am Tattag mit

Weil die Frau am 26. Dezember samt Baby zu ihrem Ex und seiner Neuen fährt, ausgestattet mit einem Hammer und zwei Messern in der Wickeltasche. Als sie sich Zutritt zur Wohnung verschafft hatte, ging sie auf den Mann los, versuchte, ihn mit dem Hammer schwer zu verletzen. „Ich will euch beide umbringen! Ich will, dass du nicht lebst. Du bist gefährlich. Du hast alle Grenzen übertreten“, hatte sie ihm zuvor am Handy verkündet. Das Gespräch schnitt er mit.