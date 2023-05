Wiener Polizist rettete 19-Jährigem das Leben

Der Polizist befand sich am Dienstagnachmittag gerade auf dem Weg in den Dienst, als er am Weg zu den Bahngleisen des Bahnhofes Liesing mehrere Hilferufe gehört hatte. Auf den Gleisen war laut Polizei ein offensichtlich orientierungsloser 19-Jähriger unterwegs. Außerdem hatte er eine Kopfverletzung, die stark geblutet hatte. Die Rufe der Passanten nahm er nicht wahr, sodass er weiter auf den Gleisen herumspazierte.