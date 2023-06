Österreicherin organisiert Musik-Megaevent

Großes Staraufgebot

Nun laden Burton und sein langjähriger Freund Brian May, Gitarrist von Queen, am 4. Juni zu einem musikalischen Abend der Extraklasse im Londoner Palladium. Unter dem Banner „James Burton And Friends UK“ wird der in Nashville beheimatete 83-Jährige bei einem seiner vielleicht letzten Auftritte in Europa mit Stargästen wie eben May, Ronnie Wood, John Oates, Van Morrison, Albert Lee oder Jeff „Skunk“ Baxter in zwei je 75-minütigen Sets musizieren. Weitere große Namen waren geplant und in Verhandlung, aufgrund der Zeitknappheit aber nicht allzu leicht umzusetzen. Die Stars des Abends werden musikalisch weit über 60 Jahre zurückgehen und sämtliche Einnahmen gehen direkt an die Burton-Foundation. „2005 hatten wir erstmals die Idee, einen Abend mit all meinen Freunden und musikalischen Wegbegleitern umzusetzen“, wird Burton selbst zitiert, „ich will die Musik wieder in die Schulen zurückbringen.“