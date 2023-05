Fest für die „heimlichen Helden“ des Schulalltags

DANKE-Fest in prunkvollem Ambiente

„Lesen ist die Grundlage fürs Lernen und fördert die Fantasie. Darüber hinaus ist es eine wichtige Voraussetzung für Medienkompetenz und die Teilhabe an der Gesellschaft“, sagte Bildungsdirektor Heinrich Himmer anlässlich des DANKE-Festes am Mittwoch, 10. Mai, im Wiener Rathaus mit über 350 Lesepatinnen und -paten. Auf der Bühne im Festsaal konnte Zeremonienmeister Alfons Haider auch einigen prominenten Stimmen mit Witz und Charme kleine Geheimnisse über ihre persönlichen Leseerlebnisse entlocken. So wurde bekannt, dass unser Bundespräsident i.R., Dr. Heinz Fischer, auf seiner Stellage neben dem Bett gerade ein Buch von Michelle Obama liegen hat. Zudem, dass Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) ein „Tom Turbo“-Fan ist.