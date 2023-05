Generalprobe der Tour für seine Fans zu Hause

Hubert von Goisern, einer der beliebtesten Liedermacher und großer Unterstützer der Kulturhauptstadt 2024, macht seiner Fanbase in Bad Ischl ein Geschenk. Kurzfristig wurde eine exklusive Generalprobe für rund 200 Besucher für sein neues Album im Kongress und Theaterhaus am Dienstag, den 16. Mai eingeschoben. Das Motto: Laut, energieintensiv. Ohren auf und durch - am besten tanzend.