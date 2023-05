Wörthersee: Neuer Zaun zum Schutz des Schilfs

Zudem verhindert der Zaun aus unbehandeltem Lärchenholz, dass Boote in den Schilfgürtel fahren. Für den neuen Schilfschutzzaun wurden Holzpiloten in den See beim Edelweißbad in Pörtschach eingebracht und unter Wasser mit Brettern verbunden. Der westliche Teil des Schilfschutzzaunes hat eine Länge von 24 Metern, im östlichen Teil sind es 32 Meter.