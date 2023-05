Kurzes Durchatmen: Zentralmatura endet

Kurzes Durchatmen für Österreichs Maturanten: Mit den Klausuren im Fach Italienisch endet am heutigen Donnerstag der schriftliche Teil der Zentralmatura. In zweieinhalb Wochen geht es dann mit den je nach Schule gestaffelten mündlichen Reifeprüfungen weiter. Außerdem können jene Schüler, die die schriftliche Matura mit einem Fünfer verpatzt haben, am 31. Mai bzw. 1. Juni diesen bei einer Kompensationsprüfung ausbessern.