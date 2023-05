Plastikfressende Bakterien in der Schweiz entdeckt

Dieser Fortschritt ist ein enormer Meilenstein in der Bekämpfung der Plastikverschmutzung. „Das Superenzym aus diesen Bakterien ermöglicht ein vollständigeres Recycling von Kunststoffen und hat das Potenzial, die Menge an Neuplastik, die wir produzieren, erheblich zu reduzieren“, so die Wissenschafterin. Ein Vorteil dieser Technik: Sie funktioniert bei niedrigen Temperaturen und ist so auch energieeffizient und klimafreundlich.